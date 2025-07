Ritrovata impiccata la ragazza scomparsa da Carovigno | la 18enne stava finendo una stage in un villaggio turistico

Una tragica scoperta scuote la tranquillità di Carovigno: Mariia Buhaiova, la giovane studentessa ucraina scomparsa da giorni, è stata trovata impiccata a circa un chilometro dal villaggio turistico dove stava svolgendo il suo stage. La sua storia, intrisa di speranze e sogni in terra straniera, si conclude in modo drammatico, lasciando aperti interrogativi e un senso di vuoto nella comunità.

Brindisi, 8 luglio 0225 – È stata trovata impiccata a circa un chilometro dal villaggio turistico dove aveva lavorato la studentessa ucraina diciottenne, Mariia Buhaiova, di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di venerdì scorso. La giovane si trovava in Puglia nell'ambito di un progetto europeo con l'università di Bratislava per svolgere uno stage all'interno di un villaggio turistico, il Meditur, che si trova lungo il litorale di Carovigno. Le ricerche erano iniziate a seguito della denuncia di scomparsa formalizzata dai responsabili del villaggio turistico Meditur, situato tra la riserva di Torre Guaceto e Specchiolla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ritrovata impiccata la ragazza scomparsa da Carovigno: la 18enne stava finendo una stage in un villaggio turistico

