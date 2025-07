LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si entra nel vivo della corsa!

Se siete appassionati di ciclismo, non potete perdervi gli aggiornamenti live della tappa di oggi al Tour de France 2025. La corsa si infiamma, con protagonisti come Alaphilippe e Martinez pronti a sfidarsi sulle strade francesi. Restate con noi per scoprire chi dominerà la corsa e quali sorprese ci riserverà questa emozionante giornata. Clicca qui per seguire tutto in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 Si alza sui pedali Alaphilippe per recuperare posizioni. Quanto ha speso il francese per riuscire a rientrare. 16.59 Ripreso Lenny Martinez. Il gruppo maglia gialla rappresenta la testa della corsa. 16.59 Alaphilippe dovrebbe essere riuscito a rientrare nella prima parte del gruppo. 16.58 Questo il passaggio di Lenny Martinez sulla Cote de Belbeuf: @lennymrtz1 goes solo and crests the côte de Belbeuf (Cat 3) in the lead. Behind @TimWellens scores 1 point for the @maillotapois. @lennymrtz1 insiste en solitaire et passe en tête au sommet de la côte de Belbeuf (Cat 3). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si entra nel vivo della corsa!

