Sai perché devi tenere sempre il telefono capovolto? C’entra anche la batteria

Sapevi che tenere il telefono capovolto non è solo una questione di stile, ma può davvero fare la differenza? Questa semplice abitudine aiuta a preservare la batteria, protegge il display e offre anche vantaggi psicologici. In un’epoca in cui siamo sempre più dipendenti dai nostri dispositivi, scoprire i trucchi per mantenerli più duraturi può cambiare le regole del gioco. Leggi tutto: perché questa pratica potrebbe rivoluzionare il modo in cui usi lo smartphone ogni giorno.

La raccomandazione è quella di tenere sempre il telefono capovolto, cosa che porta dei vantaggi anche per la batteria, oltre che per il display e per l'impatto psicologico Le persone sono sempre più dipendenti dal telefono. E' un dato di fatto, considerando l'impatto incredibile che ha avuto lo smartphone da quando è stato creato, non.

