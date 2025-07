Johnny Depp parla del licenziamento da Animali Fantastici | Se pensavano di ferirmi hanno sbagliato

Johnny Depp rivela per la prima volta i retroscena del suo licenziamento da "Animali Fantastici: I segreti di Silente", durante il processo contro Amber Heard. Un episodio che ha scosso il mondo del cinema e i fan dell’attore, ma Depp si mostra determinato e deciso a non lasciarsi ferire. Se pensavate che questa decisione avrebbe potuto fermarlo, vi sbagliate: la sua forza e il suo talento continueranno a sorprendervi. Continua a leggere.

Johnny Depp racconta per la prima volta come fu allontanato da Animali Fantastici: I segreti di Silente, durante il processo contro la ex moglie Amber Heard. L'attore capì subito che lo avrebbero licenziato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

