Magi interdetto per due giorni dalle attività parlamentari per il travestimento da fantasma

La scena politica si infiamma ancora una volta: Riccardo Magi, deputato e segretario di +Europa, è stato sospeso per due giorni dall’attività parlamentare dopo aver inscenato un travestimento da fantasma in Aula, simbolo di una protesta vibrante contro i blocchi ai referendum e alla commissione di vigilanza Rai. Questa decisione accende il dibattito sulla libertà di manifestare all’interno delle istituzioni e le modalità più opportune per far sentire la propria voce. Ma cosa succederà ora?

L’Ufficio di presidenza della Camera ha stabilito una sospensione di due giorni dalle attività parlamentari per Riccardo Magi, deputato e segretario di +Europa, in seguito alla protesta inscenata il 14 maggio, quando si presentò in Aula con un lenzuolo bianco, travestito da fantasma, per attirare l’attenzione sulla questione dei referendum e sul blocco della commissione di vigilanza Rai. Oltre al provvedimento nei confronti di Magi, sono attese comunicazioni anche su altri deputati coinvolti in episodi simili, avvenuti sia in questa legislatura che in periodi precedenti. Le decisioni saranno formalmente rese note domani durante la seduta in Aula. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Magi interdetto per due giorni dalle attività parlamentari per il travestimento da fantasma

