Precipita in un dirupo in valle Antigorio | un 88enne di Varese lotta tra la vita e la morte

Un drammatico incidente scuote la tranquilla valle Antigorio: un uomo di 88 anni di Varese lotta tra la vita e la morte dopo essere precipitato in un dirupo durante un’escursione. La sua vita appesa a un filo, mentre i soccorritori sono al lavoro per salvarlo. Con il cuore colmo di speranza, ci auguriamo che possa superare questa terribile prova.

Verbania, 8 luglio 2025 - Un uomo di 88 anni, della provincia di Varese, è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto mentre percorreva un sentiero nel territorio comunale di Premia, in valle Antigorio, in provincia del Verbano Cusio Ossola. Disperso sulla Presolana, anziano di 80 anni trovato all’alba: infreddolito e stanco ma sta bene Secondo quanto riferito dal 118, l'anziano è finito in un dirupo dopo un pauroso volo di una quarantina di metri. Sul posto, oltre all'elisoccorso, sono saliti i volontari del soccorso alpino della stazione di Baceno, che hanno raggiunto l'uomo e l'hanno trasportato in barella per circa cinquecento metri per consegnarlo ai sanitari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Precipita in un dirupo in valle Antigorio: un 88enne di Varese lotta tra la vita e la morte

