Rapporto UE-Cina | Equilibrio tra Cooperazione e Concorrenza

Il cinquantesimo anniversario delle relazioni tra UE e Cina rappresenta un momento cruciale di analisi, in cui si evidenziano sia le sfide che le opportunità di un rapporto complesso e stratificato. Mentre le tensioni geopolitiche e le sfide economiche mettono alla prova questa partnership, emergono anche possibilità di cooperazione globale che possono favorire un equilibrio tra interesse condiviso e competizione. È fondamentale comprendere come navigare tra questi poli per un futuro sostenibile e stabile.

Il cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Unione Europea e Cina cade in un momento di intensa riflessione geopolitica e commerciale. Il discorso di Ursula von der Leyen al Parlamento europeo ha delineato in modo chiaro le luci e le ombre che oggi definiscono il rapporto UE-Cina, centrando l'attenzione su tre priorità chiave: riequilibrio economico, derisking strategico e cooperazione globale, con un forte richiamo alla responsabilità geopolitica cinese sul conflitto in Ucraina.

