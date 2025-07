addio scontrini cartacei quando scatta lo stop e il piano del governo in tre fasi

L’Italia si appresta a fare un grande passo verso la modernità: l’addio agli scontrini cartacei, con un piano in tre fasi che dal 2027 al 2029 rivoluzionerà il modo di ricevere le ricevute fiscali. Ma quanto è avanti il nostro Paese nella digitalizzazione degli scontrini? I dati dell’indagine di SumUp ci offrono uno sguardo approfondito su questa trasformazione epocale, tracciando il percorso verso un futuro più smart.

Roma, 8 luglio 2025 – Il Governo italiano si prepara a dire definitivamente addio agli scontrini cartacei con un piano in tre fasi che, dal 2027 al 2029, porterà alla completa transizione verso i documenti inviati via Sms, email o Qr code. Alla luce di questo cambiamento, a che punto è in Italia la digitalizzazione degli scontrini? I dati dell’indagine di SumUp. SumUp ha analizzato gli scontrini emessi da oltre 5.000 esercenti nel 2024 e nel primo semestre del 2025 per indagare quanto siano ancora diffuse le ricevute cartacee nei diversi settori e quanto il Paese sia pronto ad accogliere il piano del Governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net