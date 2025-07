Inter l’intermediario Petralito in sede | Si tratta solo di una visita

In un clima di fermento e attese, l’Inter si prepara a rivoluzionare il proprio organico con operazioni di mercato mirate. Proprio in questi istanti, il intermediario Petralito è uscito dalla sede di Viale della Liberazione, lasciando intravedere nuove mosse per il futuro nerazzurro. Con Calhanoglu che manifesta apertamente il desiderio di partire, il club sembra pronto a fare scelte decisive per rinforzare la rosa e puntare ancora più in alto.

Proprio in questi attimi è uscito dalla sede di Viale della Liberazione in casa Inter l’intermediario di mercato Giacomo Petralito. Ai giornalisti presenti ha parlato brevemente di un incontro. MERCATO – L’ Inter in questi giorni sta lavorando sul calciomercato prevalentemente in uscita. L’obiettivo è piazzare gli esuberi più pesanti in modo tale da liberare spazio in rosa. Hakan Calhanoglu ha espresso la sua volontà di andare via, il Galatasaray sta viaggiando verso l’Italia ma solo per Victor Osimhen e la trattativa con il Napoli per l’attaccante. Gli altri nomi vicini all’uscita sono quelli di Sebastiano Esposito e Aleksandar Stankovic. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, l’intermediario Petralito in sede: «Si tratta solo di una visita»

In questa notizia si parla di: inter - intermediario - petralito - sede

? #Inter - L’agente e intermediario #Petralito all’uscita della sede nerazzurra: "Qualche nome in ballo con l’#Inter? Solo una visita esplorativa con la dirigenza" @calciomercatoit Vai su X

Petralito in sede Inter ma non per Dybala: Profili in Germania? Aspettiamo l'Europeo...; Dybala, l’intermediario: “Se Marotta ha voluto incontrare in sede l’agente è positivo”; Svolta Dybala: vertice tra l'agente e i dirigenti dell'Inter in sede.

VIDEO - Come l'anno scorso, si rinnova l'appuntamento con Petralito in sede: "Visita di esplorazione" - Un po' come avvenuto l'anno scorso, quest'oggi si è presentato per una visita cordiale nella sede dell'Inter il noto intermediario Giacomo Petralito, non nuovo a questi incontri cordiali con la dirige ... Lo riporta msn.com

VIDEO FCIN1908 / Inter, l'arrivo in sede di Petralito - Giacomo Petralito, agente FIFA e intermediario tra gli altri di Dybala, è arrivato in sede all'Inter per incontrare la dirigenza VIDEO FCIN1908 / Inter, l'arrivo in sede di Petralito - Come scrive fcinter1908.it