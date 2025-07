State of play di playstation sorprende con annunci imperdibili

State of Play di PlayStation sorprende con annunci imperdibili, tra cui un evento speciale dedicato a "Ghost of Yotei". Questa iniziativa esclusiva, in programma questa settimana, promette di svelare dettagli unici su uno dei titoli più attesi dell'anno. Per gli appassionati di gaming, si tratta di un’opportunità imperdibile per scoprire anteprime, aggiornamenti e sorprese che potrebbero rivoluzionare il modo di vivere questa avventura. Rimanete sintonizzati, perché le novità sono dietro l’angolo!

annuncio di un evento speciale di playstation: focus su "ghost of yotei". PlayStation ha comunicato la programmazione di un evento inaspettato, dedicato esclusivamente a un titolo molto atteso. La manifestazione, denominata State of Play, si svolgerĂ nel corso di questa settimana e promette di offrire approfondimenti esclusivi sulle novitĂ del gioco "Ghost of Yotei". L'evento rappresenta un'importante opportunitĂ per gli appassionati di scoprire nuovi dettagli e anteprime sul gameplay. dettagli dell'evento: data, durata e contenuti principali. quando e come si svolgerĂ . Il State of Play è stato annunciato tramite il profilo ufficiale di PlayStation su X (ex Twitter), con una comunicazione che indica la data e l'orario: giovedì 10 luglio alle ore 17:00 ET14:00 PT.

