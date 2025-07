Edoardo Bennato al via il Sono Solo Canzonette Tour 2025

Preparatevi a rivivere le emozioni di un’icona del rock italiano: Edoardo Bennato torna con il suo imperdibile Sono Solo Canzonette Tour 2025. L’artista ribelle e innovativo, pioniere del rock e blues nel nostro paese, si esibirà in tutta Italia questa estate, regalando performance che resteranno nella storia. I biglietti sono già disponibili online e nei punti vendita, affrettatevi a garantirvi un posto per vivere la magia dal vivo!

Edoardo Bennato, l'artista ribelle, pirata del rock made in Bagnoli, si esibirà quest'estate in tutta Italia con Sono Solo Canzonette Tour 2025. Punto di riferimento dell'anticonformismo musicale e ideologico, è stato il primo a portare il rock e il blues nel cantautorato italiano. I biglietti sono disponibili online e in tutti i punti vendita autorizzati. Un Peter Pan "impertinente", allergico a ogni etichetta, un sovversivo della musica, un provocatore che ha scritto e composto assoluti capolavori diventati pietre miliari della musica italiana, porterà nelle arene delle principali città italiane i classici del suo repertorio, le canzoni che lo hanno reso celebre e amato dal suo pubblico.

