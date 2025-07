Misterioso incendio ad Abbiategrasso | 5 auto divorate dalle fiamme in pochi istanti

Un inquietante incendio ha devastato cinque auto ad Abbiategrasso, distruggendo rapidamente veicoli di ogni tipo, tra cui una alimentata a gas. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco non è riuscito a contenere il rogo, che ha inghiottito tutto in pochi istanti. Un episodio che desta preoccupazione e solleva interrogativi sulla sicurezza e le cause di questo misterioso incendio. La comunità rimane in allerta, attendendo risposte e soluzioni.

Abbiategrasso (Milano), 8 luglio 2025 - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, martedì 8 luglio, nel comune di Abbiategrasso (in provincia di Milano), all’altezza in via Boccherini a seguito di un incendio che ha coinvolto cinque vetture parcheggiate di cui una alimentata a gas. Nonostante il tempestivo intervento delle squadre di soccorso provenienti dai distaccamenti di via Darwin a Milano e Inveruno, le fiamme hanno avvolto in pochissimi istanti le vetture. Non ci sono stati feriti nĂ© particolari danni alle strutture vicine. Sul posto anche i carabinieri. Al vaglio degli inquirenti le cause dell'incendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Misterioso incendio ad Abbiategrasso: 5 auto divorate dalle fiamme in pochi istanti

