Trovata così Epilogo choc sulla 18enne scomparsa dal villaggio turistico

L'inaspettato epilogo della misteriosa scomparsa di Mariia Buhaiova, la 18enne italiana di origini ucraine, ha sconvolto l'intera comunità. Le ricerche instancabili, partite venerdì 4 luglio nel cuore di Carovigno, hanno portato a una scoperta scioccante che cambia ogni prospettiva sulla vicenda. La verità, infatti, emerge con durezza e lascia tutti senza parole, dimostrando quanto nulla sia come sembra.

Le ricerche erano cominciate senza un attimo di sosta, sin dalla sera di venerdì 4 luglio, quando Mariia Buhaiova aveva fatto perdere le proprie tracce nei dintorni di un villaggio turistico di Carovigno, in provincia di Brindisi. La giovane, 18 anni, era sparita nel nulla durante uno stage legato a un progetto europeo di formazione, attivato in collaborazione con l’università di Bratislava dove era iscritta. L’allarme era scattato quando la ragazza non si era presentata a un appuntamento previsto all’interno della struttura turistica: i colleghi e i referenti del progetto, non vedendola arrivare, avevano dato subito l’allarme. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Non si riesce a restituire un'identità precisa alla donna trovata morta sabato in mezzo a un cespuglio a Villa Pamphili a Roma, poche ore dopo il ritrovamento del cadavere di una bambina di pochi mesi, probabilmente sua figlia. Così la questura di Roma ha di

