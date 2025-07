Dazi Trump | Scadenza è il primo agosto e non ci saranno altre estensioni | Dombrovskis | Serve un accordo con gli Usa prima lo facciamo meglio è

Le tensioni commerciali tra USA e UE si intensificano: con la scadenza dei dazi Trump al primo agosto e nessuna estensione prevista, il rischio di un nuovo fronte si fa concreto. Dombrovskis sottolinea l’urgenza di un accordo ormai indispensabile, mentre la Casa Bianca, dopo il colloquio con Ursula von der Leyen, valuta positivamente lo scambio. La partita è aperta: il futuro delle relazioni economiche globali potrebbe dipendere da questo delicato passo.

Trump intanto li ha rinviati al primo agosto. La Casa Bianca dopo la telefonata del presidente con Ursula von der Leyen: "Buono scambio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Trump: "Scadenza è il primo agosto e non ci saranno altre estensioni" | Dombrovskis: "Serve un accordo con gli Usa, prima lo facciamo meglio è"

In questa notizia si parla di: trump - primo - agosto - dazi

Trump vola in Medio Oriente, primo incontro a Riad con il principe bin Salman - Donald Trump inizia oggi una "storica" visita in Medio Oriente, con un primo incontro a Riad con il principe bin Salman.

#dazi rinviati al primo agosto e trattative, ecco le ultime mosse di #Trump Vai su X

Ancora un rinvio dei dazi da parte di Trump: la nuova data è il primo agosto. L’UE guadagna tempo >> https://buff.ly/1e9n3mR Vai su Facebook

Trump rinvia i dazi al 1° agosto, ma per sette paesi scattano tariffe dal 25 al 40%. Berlino: Ue pronta a contromisure senza intesa equa; Trump rinvia dazi al 1° agosto: più tempo per trattative con Ue. Male Wall Street; Trump annuncia i dazi a sette Paesi, partita aperta con l'Ue.

Trump rinvia al primo agosto l’entrata in vigore dei dazi: lettere minacciose a 14 Paesi, ma non all’Europa - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinviato al primo agosto la data di entrata in vigore dei dazi sulle importazioni che sarebbero dovuti scattare il 9 luglio. Riporta tpi.it

Trump rinvia i dazi al 1° agosto, ma per sette paesi non collaborativi scattano tariffe dal 25 al 40%. Tokyo: «Deplorevole» - Washington ha deciso intanto dazi dal 25% al 40% per 7 stati ritenuti non collaborativi tra cui Giappone, Corea del Su ... Secondo ilsole24ore.com