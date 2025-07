Il lato oscuro del caso Garlasco | il mistero dei suicidi dopo l’omicidio di Chiara Poggi

vivere nell’ombra, rivelando un lato oscuro fatto di misteri irrisolti e morti sospette. Dopo l’omicidio di Chiara Poggi, Garlasco si è trasformato in un labirinto di segreti che ancora oggi affascina e inquieta. Più di dieci persone sono morte in circostanze poco chiare, alimentando teorie e domande senza risposta. Un’indagine avvolta dal silenzio, che continuerà a svelare i suoi segreti solo a chi osa entrare nel cuore di questo enigma.

Un'indagine avvolta dal silenzio: più di dieci morti sospette dopo il delitto di Chiara Poggi. Un racconto che scava nei segreti di un paese sotto shock. A Garlasco il tempo sembra essersi fermato a un mattino d'estate del 2007, quando Chiara Poggi venne trovata morta nella sua villetta. Un delitto che ha marchiato la coscienza collettiva. Ma quello che molti non sanno è che da allora, come un'onda lunga e sinistra, il paese ha continuato a contare vittime. Non solo Chiara. Non solo quell'omicidio. Nel silenzio ovattato della campagna lomellina si è diffusa un'altra cronaca: una catena inquietante di morti sospette.

