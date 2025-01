Panorama.it - Scalea, “terra di duchi e principi, mercanti, filosofi e santi”

Lasciato alle spalle il pittoresco centro storico di San Nicola Arcella, il tracciato della Statale 18, in direzione sud, conduce rapidamente verso, tagliando la penisola dell’omonimo Capo: proprio qui termina l’imponente arco di costa che da Capo Palinuro abbraccia tre regioni (Campania, Basilicata e Calabria) per dare il via alla chilometrica costa calabra che prende il largo dalla seducente scogliera e dalla spiaggia dell’Ajnella.«è uno dei paesi più antichi.tipico borgo medioevale costiero predisposto per la difesa dalle incursioni: in evidenza, in basso, sono la Chiesa ed il Palazzo deied in alto i ruderi del castello normanno;è sorta durante le lotte tra Longobardi e Bizantini, per il dominio della zona, prima del secolo IX.».Sono le prime parole della premessa che i compianti Mario Manco e Giuseppe Cupido affidarono alle pagine di “a Scalìa” (Edizione Manco – Studio Tipografico,, 1977), una delle principali opere di ricostruzione storica della lorodi origine, sicuramente la più importante se analizzata sotto la lente della rielaborazione affettiva, fatta di ricordi familiari, episodi personali ed accadimenti che si dipanano tra realtà e leggenda.