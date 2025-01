Romadailynews.it - Roma: domenica 26 gennaio stop ai veicoli piu’ inquinanti, cambia orario nel pomeriggio

Arriva una nuovaecologica a, con il divieto alla circolazione per i. E’ la prima del 2025. Il provvedimento dispone il blocco della circolazione per tutti ia motore nell’area Ztl “Fascia verde” di: dalle 7:30 alle 12:30 e neldalle 16:30 alle 19:00. Rispetto alle precedenti domeniche ecologichel’delloalla circolazione nel, in occasione della partita che si terra’ all’Olimpico.L’obiettivo e’ quello di ridurre l’inquinamento atmosferico e promuovere la mobilita’ sostenibile. Potranno circolare iibridi o elettrici e quelli alimentati a Gpl o metano da Euro 3 in poi, le auto alimentate a benzina Euro 6, ia due ruote (incluse le minicar) Euro 2, Euro 3 e successivi. Via libera anche ai mezzi sharing e a quelli al servizio delle persone con disabilita’.