Ragazza picchiata dalle coetanee fuori da un locale | spinte e calci finisce al pronto soccorso

Grosseto, 23 gennaio 2024 – Una diciottenneda almeno treda un. La, ferita, è andata al. Adesso c’è una denuncia alla polizia da parte della madre della, che ripropone una volta di più il tema della violenza fra i giovani. Le protagoniste della vicenda, raccontata da MaremmaOggi, sono tutte ragazze. Che se la sarebbero presa per futili motivi con la diciottenne, che ha riportato tra l’altro anche la frattura di una costola. La giovane ferita era andata con alcune amiche a mangiare una pizza. Poi appunto, la decisione di continuare la serata nel. Ma proprioda quest’ultimo è stata prima apostrofata e quindi aggredita. Dopo la violenza, laè stata accompagnata al. Una vicenda per la quale adesso la madre della giovane vuole andare fino in fondo, con la denuncia alla polizia.