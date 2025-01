Lanazione.it - Porte rotte alle Carceri, individuato il vandalo grazie alle telecamere

Prato, 24 gennaio 2025 – Un teppista di strada, un ragazzino minorenne che si è “divertito” a tirare i calci al portone esterno e a quello laterale della chiesa di Santa Maria dellenella notte fra sabato e domenica fino a romperle. Le immagini delledi video sorveglianza della piazza hanno immortalato il responsabile dell’atto vandalico avvenuto nel week end. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso ed è possibile che il giovane sia già stato identificato. Si tratta solo dell’ultimo episodio avvenuto nella piazza e nelle vicinanza delle. La zona, da tempo, è soggetta“bravate” di ragazzini (italiani e stranieri, tutti minorenni) che infastidiscono i passanti e spesso interferiscono con le attività della chiesa creando non pochi disagi. E’ chiaro che trattandosi di giovanissimi le forze dell’ordine possono fare poco in quanto spesso sono ragazzini che hanno meno di 14 anni e quindi non sono neppure imputabili.