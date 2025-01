Spazionapoli.it - Pongracic al Napoli: la risposta di Palladino

Leggi su Spazionapoli.it

MercatoUltimissime – La reazione di Raffaeleai rumors sull’addio di, accostato al club azzurro Ultimissime di mercato sul futuro del difensore della Fiorentina, obiettivo del: Marinpiace a Conte e Manna, ecco qual è la reazione diai rumors.Solo tre partite di campionato e tanta panchina. Nella fase a campionato della Conference League, invece, è sceso in campo solo in un’occasione. Insomma, magro bottino per il difensore croato, ex Lecce. La Fiorentina ha acquistato il suo cartellino per 15 milioni di euro. Le aspettative erano tutt’altre, masi è affidato su altri difensori centrali, che hanno reso bene e hanno permesso alla Viola di fare un percorso importante nella prima parte di stagione, salvo le ultime deludenti partite.