Peschereccio, oggi il recupero

Questa mattina inizieranno i lavori didel relitto delSan Gerardo, che si è adagiato sul fondale dell’imboccatura del porto di San Benedetto mentre nella notte fra domenica e lunedì si accingeva a riprendere l’attività di pesca dopo il riposo settimanale. Ieri l’armatore del natante, Remo Foracappa ha comunicato ai vertici della capitaneria di Porto di San Benedetto che l’attività è stata affidata alla Camar sub di Ancona e alla società Inmar srl di Termoli. Il relitto sarà trasportato all’interno dello scalo marittimo per essere poi recuperato e portato nei cantieri navali. Le operazioni saranno eseguite dal motopontone della ditta del Molise. La capitaneria di porto ha subito disposto l’ordinanza che disciplina l’ingresso e l’uscita dei natanti dal sorgitore invitando i comandanti delle unità in manovra a prestare la massima attenzione dalle ore 7 difino al termine dei lavori.