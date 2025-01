Cultweb.it - Perché la Ford Torino si chiamava così?

La, introdotta nel 1968, deve il suo nome alla città di, un omaggio alla sua reputazione di capitale automobilistica italiana. Questo modello rappresentava una transizione strategica per, che puntava a creare un’auto che combinasse lusso, prestazioni e versatilità.(Turin in inglese) è conosciuta come la “Detroit d’Italia”, un centro dell’industria automobilistica con marchi storici come Fiat e Lancia.scelse questo nome per evocare eleganza e innovazione, collegandosi alla tradizione automobilistica europea. L’associazione con una città sinonimo di ingegneria di alta qualità ha rafforzato l’immagine del modello.Lanacque come una versione più lussuosa della Fairlane, offrendo comfort e opzioni premium. Il modello del 1968 includeva varianti come la fastback a due porte, la hardtop, la station wagon e la convertibile.