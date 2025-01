Ilrestodelcarlino.it - Odissea per una contusione: sanità disorganizzata

Salve, il saluto che augura salute che serve a tutti. Purtroppo, dopo 5 anni di delirio sanitario, ancora non abbiamo l’organizzazione sanitaria al giusto livello di efficienza. Durante le feste mi è capitata la sventura di dover assistere un familiare in emergenza per una caduta e conseguentea un ginocchio. Abito a San Mauro Pascoli e, dopo una, la domenica mattina vado a quello che pensavo essere il PS più vicino, Sant’Arcangelo di Romagna. Invece scopro che è un Cau e non c’è radiologo disponibile e colgo il suggerimento di recarmi all’Ospedale Infermi di Rimini. Sono seguiti altri 4 accessi al PS, infine un ricovero di 10 giorni. Che dire di questa esperienza durante le feste natalizie? Credevo che l’Area Vasta Romagna fosse più organizzata. Ringrazio l’abnegazione degli operatori di emergenza, bravissimi.