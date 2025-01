Sport.quotidiano.net - Modena Palumbo-Vazquez, fantasia al potere

Ancora tu? Ebbene sì. C’è ancora Paulo Azzi sulla strada del, proprio comme avvenne due mercati di gennaio fa, quando incrociò immediatamente i canarini dopo il passaggio al Cagliari. A Cremona, il presente ritrova il passato. Il brasiliano fu impattante, decisivo, in quel passato vincente. Impattante, nel presente, lo è ugualmente Antonio(su di lui peraltro la Samp, che avrebbe presentato un’offerta) e allo ’Zini’,e Cremonese, metteranno in scena l’ennesima sfida nella sfida tra esteti del calcio. Il centrocampista napoletano da una parte, il ’Mudo’dall’altra, forse in assoluto il giocatore più qualitativo di questa cateogoria, al pari di Domenico Berardi. Proprio il 10 del Sassuolo guida la classifica degli assist di serie B, con la bellezza di 10 passaggi vincenti per i compagni in 14 presenze, qualcosa che va fuori l’ordinario e ne conosciamo i motivi.