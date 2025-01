Mistermovie.it - Mister Movie | Benedict Cumberbatch non esclude un ritorno in Sherlock, ma con una condizione

Leggi su Mistermovie.it

Dal 2010 al 2017,è stato uno dei più acclamati e seguiti spettacoli televisivi, conche ha conquistato il pubblico nei panni del celebre detective. Nonostante la serie sia terminata, i fan non hanno mai smesso di sperare in un suo. In una recente intervista con Variety,ha parlato di questa possibilità, lasciando aperta la porta a un possibile nuovo capitolo, ma con unafondamentale.Unche deve essere all’altezza delle aspettativeha spiegato che, se maidovesse tornare, il progetto dovrebbe essere “migliore che mai” per giustificare un suo. Secondo l’attore, la serie avrebbe bisogno di evolversi e offrire qualcosa che superi ciò che è stato già realizzato:“Ci vorrebbe che fosse migliore di quanto non sia mai stato.