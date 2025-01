Gamberorosso.it - Milano sempre più "specialty". Arriva Ditta Artigianale con il suo caffè

La notizia era nell’aria da tempo ma ora è ufficiale., l’insegna che ha diffuso in Italia la cultura dellocoffee partendo da Firenze, apre il 25 gennaio a, al numero 31 di corso Magenta, la stessa strada nella quale ha un locale un’altra insegna iconica della scena caffeinica italiana, Cafezal. “Aprire aè una grande emozione per me e per il mio team – spiega l’amministratore delegato di DA Francesco Sanapo, imprenditore salentino tre volte barista campione italiano e “cup taster” -. Il nostro concept si basa sull’idea di riportare il bar alla sua dimensione umana e conviviale, ispirandosi aidegli anni Cinquanta, quando questi luoghi erano punti di ritrovo per socializzare e condividere momenti di qualità. L’obiettivo principale e? quello di creare un ambiente accogliente dove ilè al centro dell’esperienza e della narrazione, insieme a un’offerta complementare di prodotti artigianali e di altissima qualità”.