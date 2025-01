Sport.quotidiano.net - Mercato. Gubbio e Campobasso si contendono Chiricò

L’Arezzo pensa a Montalto del Catania, mentresiche ha appena rescisso il contratto con il Catania. L’ultima settimana diè destinata a riservare sorprese. La Vis Pesaro ci crede e allora non resta che ritoccare. Iniziando da Giovanni Di Renzo, pronto a fare rientro alla base, al Venezia dopo aver giocato la prima parte di stagione al Latina. Tutto questo prima di rimettersi in viaggio: destinazione Pesaro con la formula del prestito secco. La stessa prevista per l’arrivo di Alessio Pozzi il portiere che farà ritorno al Trapani, dopo aver giocato con il Sorrento in questa annata. E per concludere tentativo del Pescara con il Vicenza per assicurarsi l’attaccante Nicola Rauti. Ma la concorrenza sembra decisamente agguerrita e il Vicenza non ha intenzione di lasciarselo scappare.