Tpi.it - L’ora della pace tra Israele e Palestina (di Laura Boldrini)

Mentre scrivo queste righe la tregua è, finalmente, iniziata, le bombe hanno smesso di massacrare i palestinesi di Gaza e i primi ostaggi israeliani sono stati liberati. Un cessate il fuoco necessario ma fragile, minacciato dall’estrema destra messianica israeliana guidata dall’ormai ex ministro Itamar Ben Gvir e dal suo sodale, ancora nel governo Netanyahu, Bezalel Smotrich.Nelle ore in cui si discutevano gli ultimi dettagli di un accordo che rischiava di saltare da un momento all’altro, mi trovavo proprio in quelle terre, come presidente del Comitato permanente sui diritti umaniCamera, insieme a una delegazione composta dal vice-presidente, Emanuele Loperfido, e dal consiglierecommissione Esteri di Montecitorio, Stefano Tabacchi.E lì, a Ramallah, Betlemme, Gerusalemme, nel kibbutz di Nir Oz, a Tel Aviv, abbiamo percepito sollievo e un cauto ottimismo sia da partesocietà civile israeliana, sia di quella palestinese.