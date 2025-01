Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 7-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: mostruosa prova di forza del n.1

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Altro ace esterno del n.20.15-15 Largo il diritto diin uscita dal servizio.15-0 Ace esterno dell’americano.Inizia il secondo set conin battuta.11.00ha vinto un primo set durissimo, durato un’ora e 11 minuti e nel quale è stato sotto di un break prima sullo 0-1, poi sul 5-6.7-2 Largo il rovescio di. Eccezionale quello che ha fattoin questo primo set. Con la consuetamentale fuori dal comune ha letteralmente rimesso al suo posto il baldanzoso americano.Seconda di servizio.6-2 Battuta esterna vincente per il n.1.5-2 Servizio e rovescio lungolinea di, in rete il recupero di rovescio dell’italiano.5-1 Servizio e diritto dell’americano, in rete il recupero di diritto di.5-0sparacchia fuori la risposta di diritto.