Oasport.it - LIVE Djokovic-Zverev 6-7 ritiro, Australian Open 2025 in DIRETTA: clamoroso ritiro del serbo, strada libera per il tedesco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06:11 Ringrazia quindi il, a cui non pare vero essere in finale per la prima volta in carriera agli.Dice: “Non fischiatelo, ha dato tutto per questo sport. abbiamo giocato scambi molto duri, credo che sapesse che con il passare del tempo sarebbe stato tutto peggiore per lui. Da un lato sono felice di essere in finale in uno Slam, da l’altro mi dispiace per Novak, uno dei miei migliori amici sul circuito“. “Nel 2021 lo affrontai quando aveva avuto una lesione agli addominali e mise giù 23 ace. C’è sempre da temerlo, anche quando è menomato. Anche se ho vinto il primo set, non sento di aver meritato la vittoria“.06:09b.7-6(5)! Dopo 85 minuti di primo set, ildecide che non ne vale la pena. Ha avuto le sue chance di vincere il primo parziale.