Quotidiano.net - Le nomination 2025: Messico & trans. Con Emilia Pérez l’Oscar è anti-Trump

Roma, 23 gennaioa valanga: tredicialper il film di Jacques Audiard, compresa unastorica a Karla Sofía Gascón, che potrebbe essere la prima attricegender a vincere la statuetta come miglior attrice protagonista. Nella notte tra il 2 e il 3 marzo potrebbe essere il premio che fa la storia, ancor più in un momento come questo, in cui il presidente degli Stati Uniti proclama che “ci saranno solo due generi, maschile e femminile”, contro il riconoscimento di altre identità di genere. Karla Sofía Gascón, nata a Madrid 52 anni fa, con la sua storia, con il suo successo, è lì a contraddirlo. Come sono lì a contraddirel’intero, il musical del regista francese Jacques Audiard (72 anni) i cui protagonisti sono quei messicani tanto avversati dal nuovo-vecchio presidente Usa, e le 2“pes“ (attori maschili pragonista e non protagonista, Sebastian Stan e Jeremy Strong), del film su The Donald The Apprentice, che lo stessoaveva cercato di bloccare.