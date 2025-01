Sport.quotidiano.net - La Dea. Atalanta, la Champions è un tesoro. Nelle casse ci sono già 60 milioni

La corsasta portando in dote all’un primo tesoretto vicino ai 60. Dato parziale ovviamente, da aggiornare poi tra qualche giorno in base all’esito dell’ultima trasferta di martedì a Barcellona. L’eventuale qualificazione diretta agli ottavi di finale porterebbe infatti un ulteriore bonus di 15nerazzurre. Ma intanto, secondo le accurate stime fornite dal portale specializzato Calcio&Finanza, in questa prima fase, con la sicurezza di aver conquistato l’accesso ai playoff, la Dea si è già assicurata dei ricavi superiori a 59di euro. Ai 18,6per la partecipazione vanno poi aggiunti altri 20di introiti per i diritti televisivi e altre voci, in base al ranking europeo acquisito. Poi, a seguire, i quasi 10per i 14 punti conquistati finora (700 mila euro a punto), quindi la quota per il posizionamento in classifica e quella per il passaggio del turno.