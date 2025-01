Ilgiorno.it - La Brianza da scoprire. Il viaggio con Il Giorno

Domani cominceremo unlungo un anno in vostra compagnia. Vi porteremo in una terra piena di sorprese, luoghi e volti dietro l’angolo di casa, ma spesso sconosciuti anche a chi ci vive. Ed è questo l’intento del nostro “in“: far conoscere meglio la nostra realtà quotidiana di municipi e campanili, una vivacità testimoniata da 55 comuni ospitati in un piccolo fazzoletto di terra incastonato fra Milano, Lecco e Como. Queste ultime altre due Brianze tanto diverse da Monza e dalla sua provincia. Ogni settimana un comune. Partiamo da Seregno, dovemo che la città dello shopping nel centro storico gioiello con la sua medievale Torre del Barbarossa è anche terra di grandi sportivi e ospita persino una scuola di arbitri che sforna fischietti di caratura internazionale.