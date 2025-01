Ilfattoquotidiano.it - Kimbal Musk, il fratello di Elon incontra Giuli a palazzo Chigi: “Abbiamo un progetto”. Il Pd: “La sede del governo ormai è una dépendance”

, ilminore di, hato ail ministro della Cultura Alessandro. Insieme ajunior, che indossava un cappello da cowboy, c’era Andrea Stroppa, referente in Italia del patron di Tesla e SpaceX. Nel gruppo anche Veronica Berti, moglie del tenore Andrea Bocelli: “Loaccompagnato in un giro in diversi ministeri per capire come funziona,un“, ha detto. Uomo d’affari e attivista,siede nel consiglio d’amministrazione di Tesla e sui social si definisce “chef, ristoratore, filantropo e imprenditore del settore alimentare”: “Per oltre due decenni”, si legge sul suo profilo sul sito della casa automobilistica, “ha co-fondato e investito in aziende nei settori della tecnologia, dell’ospitalità, dell’intrattenimento e dell’agricoltura.