Il ‘San’ Antonio Conte intravede l’ennesimo ‘miracolo’ con il Napoli | E senza Osimhen Zielinski ‘Kvara’ Kim…

2025-01-24 05:19:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:Ilsi è abituato a compiere numerosi ‘miracoli’ nel corso della sua carriera da allenatore. Nelle sue prime due stagioni (complete) in panchina, 2008-09 e 2010-11, è riuscito a riportare Bari e Siena in Serie A. Due promozioni Quello Hanno aperto le porte della ‘loro’ Juventus. La ‘Vecchia Signora’, che portava con sé lo stigma di essere stata retrocessa in Seconda Divisione dal ‘Moggigate’ nel 2006, aveva appena conquistato due settimi posti consecutivi. Ma con, alla sua prima stagione (2011-12), ha toccato il cielo. Ha costruito il suo ormai classico 1-3-5-2 (vedi anche 1-3-4-2-1) sui ‘BBBC’ (Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini) e ha vinto tre ‘Scudetti’ consecutivi.