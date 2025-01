Lanazione.it - Il mio amico Giacomo in scena al teatro degli Antei

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Quinto appuntamento della stagione di prosa delorganizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pratovecchio Stia. Lunedì 27 gennaio (ore 21:00) è in programma Il miocon Alessandro Riccio che porta inun omaggio aPuccini con uno spettacolo teatral-musicale che ha debuttato nel 2024 in occasione delle celebrazioni per i 100 anni della morte del compositore lucchese. Riccio, noto per la sua versatilità comica e abilità come attore cantante, è accompagnato dall’Ensemble di archi e fiati dell’Orchestra regionale della Toscana. Protagonista è il macchinista, tecnico di palcoscenico esperto. Un uomo forte, pratico, introverso che però si emoziona al cospetto di quelle trascinanti arie che distraggono e portano lontano.