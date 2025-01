Isaechia.it - Grande Fratello, Amanda Lecciso nel post puntata è una furia contro MariaVittoria: “Donna senza spina dorsale, falsa, pessima, orrenda”

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuovadel(QUI per leggere il resoconto), durante la quale non sono mancate le novità e i colpi di scena, tra cui il rientro in Casa di quattro dei sei ex concorrenti ripescati nel corso della scorsa.A fare il loro ritorno in gioco ufficialmente sono stati infatti Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi e Eva Grimaldi. Ma il ripescaggio degli ex concorrenti non è stato l’unico argomento affrontato nel corso della, dal momento che non sono mancate le liti e gli scontri tra gli inquilini, proseguiti anche dopo la.In particolare,una volta conclusa la diretta si è ritrovata in giardino e confrontarsi con Javier Martinez ha espresso dure critiche nei confronti diMinghetti e di quanto accaduto in:“Per colpa di Helena e Jessica ci siamo andati di mezzo noi che ci amiamo”, mi nomini per incentivo.