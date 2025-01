Ilrestodelcarlino.it - Gran finale sul Lungomare ice park

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

IlIceresterà aperto fino a domenica mentre oggi si svolgerà unade festa per salutare un Natale lunghissimo iniziato sul finire di novembre e durato oltre 60 giorni. Il ‘Riccione Christmas Sea’, promosso dal Comune di Riccione, si prepara a salutare il pubblico con un evento speciale in programma nel pomeriggio di oggi. Ilsi svolgerà in piazzale Roma, a partire dalle 18 con una performance di danza dal titolo Urban Project. Lo spettacolo darà una carica di energia, ritmo e creatività. A curarlo è un’accademia del territorio, Urban Project Art Center con la collaborazione della coreografa e ballerina Alice Atzeni, in arte Aly-z. I giovani atleti del Pattinaggio Riccione interpreteranno Il mercante dei sogni sulla pista di ghiaccio, esibendosi nelle specialità artistico e freestyle.