Ilfattoquotidiano.it - “Germi e batteri, ma anche feci e urine: non mangiate le granite di neve, ecco cosa si rischia”. Il monito dell’esperto sul nuovo trend che spopola sui social

Sembra una pratica innocua e che attira molto grandi e piccini. Mangiaree zucchero,con sciroppo di menta o amarena,e limone,e caffè sembra ormai undiffuso come testimoniano i vari reel che appaiono suie che ritraggono persone di varie età prepararsi “cocktail” un po’ fuori dall’ordinario. Attenzione, però: mangiare lapuò far male alla salute, spiegano gli esperti nel portale anti-fake news della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. “Se qualche fiocco assaporato sui monti può essere ammesso, usare laper riempire borracce o addirittura in cucina per sorbetti onon è una buona idea“, avvertono gli esperti. La ragione è presto detta:e inquinanti sono tra i possibili pericoli. A questi si aggiunge il fatto che dissetarsi con lapuò causaredisidratazione e ipotermia, senza contare che vi si possono nascondere le microplastiche.