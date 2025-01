Quotidiano.net - Generali-Mediobanca e l’italianità. Partita doppia con vista sul cda

La joint venture-Natixis annunciata nei giorni scorsi, che porterà alla creazione di un vero e proprio colosso europeo del risparmio gestito (il terzo in assoluto), non scalda i mercati (ieri in Borsaha recuperato quel poco che aveva perso il giorno precedente) ma riscalda la politica e continua a suscitare interrogativi sui tempi dell’operazione (da molti giudicati eccessivamente accelerati) e sul doppio ruolo rivestito da, che al tempo stesso è advisor e azionista. Partiamo dai tempi, considerando il fatto che il cdaha deciso l’operazione-monstre (nascerà un polo da 1.900 miliardi di euro di risparmi, 1.200 conferiti dal socio francese, oltre 650 dal Leone di Trieste) a tre mesi dalla scadenza del proprio mandato (e dell’ad), trattandosi peraltro di un’operazione che il comunicato stesso della società definisce "innovativa", e che quindi, a detta di molti, avrebbe probabilmente meritato un passaggio nell’assemblea dei soci (considerando anche il fatto che all’interno del Leone di Trieste le acque sono state sempre molto agitate, e basta ricordare le frizioni tra alcuni soci di primaria importanza come Francesco Gaetano Caltagirone e il Gruppo Del Vecchio da una parte edall’altro).