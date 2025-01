Laprimapagina.it - Gemellaggio tra San Demetrio Corone e Lezhë: un ponte culturale tra Calabria e Albania

Il sindaco del Comune di, Pjerin Ndreu, ha ricevuto ufficialmente nella sede municipale il primo cittadino di San, Ernesto Madeo, per dare avvio all’iter che porterà alla firma di un Accordo ditra le due comunità. L’iniziativa intende rafforzare i legami storici e culturali tra la comunità arbëreshe calabrese e la cittadina albanese che ha segnato la storia dell’eroe nazionale Giorgio Castriota Skanderbeg.Durante l’incontro, a cui ha partecipato anche l’avvocato Klement Zguri, Consigliere legale del Presidente della Repubblica d’, Bajram Begaj, sono stati definiti i dettagli per la firma della Lettera di Intenti, primo passo formale verso il. La data concordata per questo importante evento è il prossimo 2 marzo, giorno in cui si celebra la storica Lega di Alessio, simbolo dell’unità dei Principi albanesi contro l’Impero Ottomano.