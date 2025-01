Ilnapolista.it - Gasperini nel silenzio generale è agli sgoccioli con l’Atalanta, a giugno scade il contratto

Leggi su Ilnapolista.it

nelcon, ailMa perché nessuno dice chenon ha mai rinnovato con? È uno dei misteri del calcio italiano, o meglio della rappresentazione mediatica del calcio italiano. Anche oggi, nell’intervista al Corriere della Sera, viene dato per assodato cherimarrà a lungo. La realtà al momento è decisamente diversa. Il tecnico piemontese non ha mai rinnovato col club dei Percassi (e degli americani). Non hanno raggiunto alcun accordo. Non si capisce perché non sia oggetto di discussione. Mai una domanda: né ai Percassi né ache ultimamente qualche frecciata sul mercato l’ha lanciata: «Al momento la società sembra non intenzionata a intervenire sul mercato, quindi io devo pensare al presente e lavorare con la rosa a disposizione.