Elon Musk | il volume di Chris McNab disponibile in libreria

MILANO – In un momento storico in cuicontinua a far parlare di sé per il suo ruolo controverso e influente sulla scena globale, il libro di. Innovatore, imprenditore e visionario”, edito da Gremese, rimane una lettura imprescindibile per comprendere meglio la complessità e l’impatto di uno degli uomini più potenti e discussi del nostro tempo.L’opera, tradotta per la prima volta in italiano, offre un’analisi dettagliata e illuminante del percorso professionale di. Parte dalle sue prime esperienze imprenditoriali con la società di software Zip2 (creata nel 1995 e venduta poco dopo per 307 milioni di dollari), passando per la fondazione della banca online X.com (che divenne PayPal), fino ad arrivare ai grandi successi come Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company.