Iltempo.it - Ecco i nuovi modelli per il 2025

Leggi su Iltempo.it

Harley-Davidson ha svelato le sue novità e gli aggiornamenti per la gamma motociclistica. Tra queste, spiccano la Street Glide® Ultra, un modello touring completamente equipaggiato per le lunghe percorrenze, e la Pan America® 1250 ST, una moto sport adventure pronta per qualsiasi strada. La collezione Cruiser di Harley-Davidson®comprende seicon prestazioni e tecnologie notevolmente migliorate. Il potente modello Sportster® S è stato migliorato con sospensioni riviste per un comfort maggiore. La collezione di motociclette Custom Vehicle Operation™ (CVO™) a produzione limitata comprende quattroe completa il portfolio Harley-Davidson più desiderabile di sempre. QuestiHarley-Davidson® completano la collezionedi moto Harley-Davidson Grand American Touring, Cruiser, Sport, Adventure Touring e Trike, tutte presentate su H-D.