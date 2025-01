Oasport.it - Djokovic si ritira agli Australian Open: il video dell’abbandono e l’abbraccio con Zverev

Clamoroso epilogo nella prima semifinale degli2025. La partita tra Novaked Alexanderè durata solo un’ora e ventuno minuti di gioco, il tempo del primo set, quello vinto dal tedesco per 7-6. Dopo un tie-break comunque molto lottato, infatti,ha deciso di alzare bandiera bianca e dirsi a causa dell’infortunio muscolare che già lo aveva condizionato durante il match con Carlos Alcaraz nei quarti.Fino a quel momento la partita era stata incredibile. Una batta senza esclusione di colpi, con un primo set infinito e che giustamente ha trovato la sua risoluzione al tie-break. Il terzo game dura addirittura dodici minuti eannulla ben quattro palle break a, che in quello successivo riesce clamorosamente a rimontare da 0-40, con il serbo che può recriminare sulla prima per un rovescio fuori veramente di pochissimo.