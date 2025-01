Ilgiorno.it - Cremona, portava donne in Italia e le obbligava a prostituirsi: arrestato l’aguzzino 31enne

Leggi su Ilgiorno.it

– Reclutate in Romania, fatte arrivare ine obbligate a. In due, però, sono riuscite a denunciare i loro sfruttatori, due connazionali. Uno di loro, un, è statoieri dai carabinieri di, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso da un tribunale di Dolj, in Romania. Le indagini sull'incubo delle vittime Le indagini sono iniziate nel febbraio del 2021, quando un parente ha denunciato la scomparsa di una delle, spiegando che era vittima di sfruttamento della prostituzione in un appartamento da parte di un connazionale residente a. I carabinieri avevano accertato che nell'abitazione c'era la donna segnalata come scomparsa e una sua connazionale. Portate in caserma - fanno sapere i carabinieri diin una nota - le dueavevano confermato di essere vittime di sfruttamento della prostituzione da parte di due connazionali, tra cui ilieri.