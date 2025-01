Liberoquotidiano.it - "Cerchi guai vero?". Gli chiedono di Mbappé e l'emiro del Psg perde la testa | Video

Sentire parlare di Kyliannon è bello per il Psg, che ha salutato il giocatore in estate, a parametro zero, scegliendo il Real Madrid. Un passaggio non piaciuto per nulla al presidente dei parigini, Al Khelaifi, infastidito con un giornalista per una domanda arrivata dopo il match di Champions vinto per 4-2 sul Manchester City di Pep Guardiola. Quando sente quel nome il sangue ribolle nelle vene e il contenzioso aperto con il calciatore, Al Khelaifi rende l'argomento un tabù assoluto. E ha gelato con uno sguardo il giornalista, con un tono intimidatorio: "Lo sai che sei in cerca di?". Il giornalista gli aveva semplicemente chiesto se il Psg fosse una squadra migliore "da quandose n'è andato". La domanda evidentemente non è piaciuta ad Al-Khelaifi: "Sai che sei in cerca di? Sto parlando dei miei giocatori — ha detto — Se mi fai una domanda, chiedimi dei miei giocatori”.