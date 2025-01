Romadailynews.it - Cassino: sfondano cancello autosalone per rubare Porsche da 100mila euro, ladro fermato a Roma

Hanno sfondato ildi une sono fuggiti con unaCayenne da. E’ accaduto nella tarda mattina in una rivendita di auto sulla strada stataleFormia.L’azione dei malviventi e’ stata repentina per portare via una delle auto piu’ costose nel piazzale. Repentina e’ stata anche la reazione della polizia. Gli uomini del commissariato didiretto da Flavio Genovesi hanno da subito agganciato il segnale gps che dava l’auto in fuga verso nord.La segnalazione fatta ai colleghi della capitale ha permesso agli uomini della Squadra mobile della capitale di fermare la macchina rubata e si sta procedendo ad identificare il conducente.Agenzia Nova