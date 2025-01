Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6 e gli effetti su Game Pass e le vendite di Xbox Series X|S negli USA

Leggi su Game-experience.it

ofOps 6 ha lasciato un segno evidente sul mercato videoludico statunitense del 2024, rendendo protagonista distellari. Ma quali sono stati glidel gioco Activision sue lediXS?Secondo Mat Piscatella, analista di Circana, il gioco non solo ha dominato le classifiche annuali e mensili, ma ha anche superato il successo del suo predecessore, Modern Warfare 3. Difatti nonostante le preoccupazioni iniziali sull’effetto di un lancio su, i risultati complessivi sono stati decisamente positivi per il nuovo capitolo di CoD.L’introduzione su, considerata una mossa rischiosa, non ha causato un calo dellestandard diofOps 6, che anzi sono aumentate, in particolare su piattaforme PlayStation.