Sport.quotidiano.net - Ancelotti: “Manchester City? Sarebbe bello se venisse eliminato”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Madrid, 23 gennaio 2024 – La fase campionato di Champions League si avvicina alla chiusura: tra martedì e ieri, si è giocata la settima giornata, la penultima di questa prima fase del torneo. Se Liverpool e Barcellona sono già certe della qualificazione, come da pronostico, ci sono altre squadre che stanno facendo decisamente peggio di quanto si pensava ai nastri di partenza della Coppa dalle grandi orecchie. Ildi Guardiola, infatti, si trova al 25° posto, con solo 8 punti conquistati, e in questo momento non solo nonfuori dalla zona qualificazione diretta, maaddirittura escluso dai playoff per approdare agli ottavi di finale. Con la sconfitta di ieri per 4-2 contro il Paris Saint-Germain, i ko della squadra di Guardiola sono addirittura tre in appena sette partite, con 15 gol segnati e ben 13 subiti: un cammino completamente diverso rispetto a quanto si immaginava inizialmente.